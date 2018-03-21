"Нафтогаз" з 1 квітня підвищує ціни на газ для промисловості на 10%

З 1 квітня максимальні ціни зростуть на 7,4% - до 9543,6 гривні.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 квітня 2018 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 9,8% порівняно з березнем – до 8 670 гривень з 7 896 гривень за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 квітня будуть підвищені на 9,8% – до 9543,6 гривні з 8889,6 гривні за тисячу кубометрів.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Раніше, на березень порівняно з лютим 2018 року "Нафтогаз" знизив мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 14% – до 7896 гривень за тисячу кубометрів і максимальні ціни на 12% - до 8889,6 гривні за тисячу кубометрів.