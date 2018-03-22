Domino's Pizza стрімко розвивається у регіонах

Після відкриття 29 піцерій у Києві у глобальному офісі впевнені, що за Одесою майбутнє - це прекрасне та перспективне місце для розвитку мережі.

Глобальна мережа Domino's Pizza, світовий лідер з продажу піци, активно розвивається не лише у столиці, а і в регіонах. Минулого тижня компанія провела велике відкриття Domino’s в Одесі, де представлена вже трьома закладами, що були відкриті місцевим франчайзі лише за 3 перших місяці роботи.

На урочистий захід окрім власників франшизи завітали представники глобального офісу Domino’s Pizza із США та топ-менеджемент Domino’s Pizza Україна. Як зазначив віце-президент Domino’s Pizza International, Фред Ланд, в Одесі існує величезний потенціал. Після відкриття 29 піцерій у Києві у глобальному офісі впевнені, що за Одесою майбутнє - це прекрасне та перспективне місце для розвитку мережі. Піца від Domino’s це якісний продукт, що зроблений вручну та є унікальним для кожного клієнта. Це також і переваги у технології приготування та у доставці.

«Ми вражені стартом роботи Domino’s Pizza в Одесі та продажами з перших днів. Місцеві франчайзі мають амбітні плани по розвитку мережі – до кінця року буде відкрито 7 піцерій у місті і ми гарантуємо ефективну підтримку центрального офісу і залучення наших співробітників для допомоги у роботі партнерів у регіоні» - зазначив генеральний директор Domino's Pizza в Україні, Андрій Романенко.

Наступним містом, в якому відкриється Domino’s Pizza стане Львів. У компанії зазначили, що зараз проходить процес навчання локальних партнерів, набір співробітників у львівську команду та пошук приміщень для майбутніх піцерій. Domino's у світі відомі ефективною та прибутковою для партнерів системою франчайзингу, яка стала одним із факторів швидкого зростання та становлення мережі у статусі світового лідера з продажу піци.

Для забезпечення темпів розвитку компанія використовує провідні технологічні інновації в роботі, як доказ цьому, дохідність акцій Domino’s на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищила таких гігантів як Google, Apple, Amazon, Tesla та Netflix.

Ознайомитися з більш детальною інформацією про компанію та подати заявку на франчайзинг можна на сайті biz.dominos.ua, який розроблений для бізнес-партнерів і франчайзі.

За словами Андрія Романенко, пріоритетними містами для подальшого розвитку Domino's Pizza є Харків, Дніпро, Чернігів, Житомир, Черкаси та міста Київської області.

Інформаційна довідка

Domino'sPizza - міжнародна мережа піцерій, заснована в США в 1960 році, яка налічує більше 15 тисяч закладів в 90 країнах світу із загальною кількістю співробітників більш ніж 300 000. В Україні компанія працює з 2010 року і на сьогоднішній день є лідером у Києві. За 7 років діяльності Domino'sPizza в Україні було відкрито 33 заклади мережі у Києві, Одесі, Броварах, продано більше 8 мільйонів піц та зроблено більш ніж 4 мільйони доставок. Ключовими перевагами мережі є високі міжнародні стандарти якості, затишні заклади і доставка їжі протягом 30 хвилин. У світі бренд є абсолютним лідером з продажу піци.