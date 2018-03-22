У Кінаха пояснили вплив завищених портових зборів на транзитний потенціал України

У складі основного експорту України сьогодні переважають в основному сировинні товари.

Завищені ставки портових зборів в Україні заважають розвитку транзитного потенціалу країни.

Таку думку Бізнес-порталу UAprom висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

«Україна з її географічним положенням має дуже серйозний транзитний потенціал і має досить розвинуту транспортну інфраструктуру, в тому числі морпортів. Враховуючи трагічні події на сході країни і втрату транспортних коридорів в північно-східному напрямку, величезне значення набувають морпорти в південній частині країни», - сказав він.

За його словами, у складі основного експорту України, на жаль, сьогодні переважають в основному сировинні товари (продукція АПК і ГМК).

«Тому вкрай важливо ефективне функціонування транспортної інфраструктури та всіх її складових. На сьогодні морські порти України потребують модернізації на тлі високого морального і фізичного зносу. Більше того, вони поступаються європейським портам за таким параметром конкурентоспроможності, як витрати на одиницю перероблених та відправлених вантажів», - зазначив А. Кінах.

При цьому глава УСПП підкреслив, що портові збори в Україні набагато вищі, ніж аналогічні портові збори в європейських країнах, наприклад, Голландії, Німеччині, Румунії, Болгарії.

«Після аналізу ситуації об'єднання, які представляють різні сектори промисловості, звернулися до уряду з питанням про зниження поточного рівня портових зборів на 54%. При цьому було надано ТЕО, згідно з яким від збільшення вантажообігу, включаючи транзитну складову, надходжень у бюджет буде набагато більше, ніж від завищених портових зборів», - констатував експерт.

Крім того, А. Кінах висловив думку, що сама система використання портових зборів має передбачати насамперед перенаправлення виручених коштів не на поточне споживання, а на реалізацію серйозних проектів з модернізації та підвищення пропускної спроможності морських гаваней.

«Ми сподіваємося, що ці питання будуть розглянуті урядом. Це питання не лобіювання окремих інтересів. Його необхідно вирішувати для підвищення конкурентоспроможності як морських портів, так і транспортної інфраструктури України в цілому, включаючи її транзитний потенціал», - підкреслив голова УСПП.

Раніше промисловці вже звернулися до Президента України Петра Порошенка, голови ВРУ Андрія Парубія і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням про зниження ставок портових зборів ще на 54%.