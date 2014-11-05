У Донецькій області в жовтні вуглевидобуток впав на 64%

У Донецькій області в жовтні 2014 р. вуглевидобуток впав на 64,4% в порівнянні з торішнім показником.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА.

Згідно з повідомленням, у жовтні шахтами області видобуто 1 млн 134,1 тис. тонн вугілля, що на 64,4% менше відповідного періоду 2013 року, але на 16,6% більше, ніж за вересень поточного року.

При цьому в профільному департаменті уточнили, що за попередній місяць державними підприємствами видобуто 521,8 тис. тонн вугілля, що на 164,6 тис. тонн (на 46,1%) більше, ніж у вересні.

Читайте такожУкраїна хоче купувати вугілля на підконтрольних бойовикам шахтах

При цьому через нестабільну ситуацію в містах області, викликану діями так званої самопроголошеної «Донецької народної республіки», не працювали шахти державних підприємств «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля» та підприємства недержавної форми власності «ДТЕК «Шахта «Комсомолець Донбасу», «ОП «Шахта «Жданівська».

Читайте такожУкраїна через війну на Донбасі втратила 12 млн тонн вугілля

Не проводили роботи з видобування вугілля також чотири шахти донецького держпідприємства «ДУЕК» (окрім шахт «Південнодонбаська № 3», ім. О.Скочинського і ім. Челюскінців), 5 шахт ДП «Макіїввугілля» (окрім шахт «Холодна балка», ім. С. М. Кірова і «Північна»), 2 шахти ДП «Дзержинськвугілля» (окрім шахт ім. Ф. Е. Дзержинського, «Північна»), 2 шахти ДП «Торезантрацит» (окрім шахти ім. Л. І. Лутугіна), шахта «Іловайська» ДП «Шахтарськантрацит», шахта № 22 «Комунарська» ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

Читайте такожБойовики контролюють 55% українських шахт