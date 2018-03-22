Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 1,9%

Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в лютому впало на 3,5%.

Зростання промислового виробництва в Україні в лютому 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з лютим 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів становить 1,9%.

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Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, зростання промвиробництва сповільнилося в порівнянні з показником в січні 2018 року в річному вираженні на рівні 3,6%.

Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в лютому в річному вираженні становить 2%.

Порівняно попереднім місяцем – січнем 2017 року промвиробництво в лютому впало на 3,5% без сезонної коригування, або на 2% - з урахуванням коригування.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в лютому в річному вираженні зафіксоване в хімічній промисловості (43,1%), виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (19,3%).

Найбільше падіння в річному вираженні - у виробництві електроустаткування (16,2%), харчової промисловості (4,6%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в січні 2018 року в річному вираженні без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 3,6%, з урахуванням коригування - на 2,9%.

Падіння промвиробництва в Україні у 2017 році становило 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.