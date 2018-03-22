США поки не будуть вводити мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС

США хочуть завершити переговори щодо торговельних розбіжностей з низкою країн і Євросоюзом до кінця квітня.

США поки не будуть вводити мита на імпортну сталеву і алюмінієву продукцію з Євросоюзу і низки інших країн-партнерів.

Про це розповів торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, повідомляє Reuters.

"Ідея в тому, що президент вирішив, враховуючи певні критерії, виключити певні країни", - сказав чиновник під час слухання в Сенаті.

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"Є країни, з якими ми ведемо переговори, і виникли очевидні питання з точки зору бізнесу, як це працює. Тому він вирішив поставити на паузу введення тарифів для цих країн. У нас є дві країни NAFTA (Канада і Мексика), у нас є Європа, Австралія, Аргентина, Бразилія та Південна Корея", - додав Лайтхайзер.

Лайтхайзер уточнив, що США хочуть завершити переговори щодо торговельних розбіжностей з перерахованими країнами і ЄС до кінця квітня, пише Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про встановлення тарифів на ввезення сталі і алюмінію в Штати із усіх країн за винятком Канади і Мексики. Вводяться мита у розмірі 25% на ввезення сталі і 10% на ввезення алюмінію. Митні тарифи почнуть діяти через 15 днів, уточнив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сталеливарна та алюмінієва промисловість Штатів "мертва", що говорить про необхідність змін.

Через кілька днів після скандальних слів президента США Дональда Трампа про намір ввести імпортні мита на сталь і алюміній генеральний директор Всесвітньої торговельної організації Роберту Азеведу попередив про загрозу світової війни.