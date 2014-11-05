Китай закрив $150 млн проект з будівництва автозаводу в Росії

Китайський автоконцерн Lifan Motors остаточно заявив про перегляд планів з будівництва своїх заводів за кордоном. Компанія повідомила про згортання проекту з будівництва власного підприємства в Калузькій області, повідомляє «AUTO-Consulting».

Рішення прийняло керівництво Lifan Motors спільно з калузьким губернатором. Представники РФ і Китаю прийшли до висновку, що завод буде збитковим.

Нагадаємо, про будівництво заводу китайської автомобільної компанії Lifan Motors у Росії було оголошено в 2013 році.

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Згідно з проектом, у Калузькій області повинні були виробляти кілька десятків тисяч автомобілів. Обсяг необхідних інвестицій економісти оцінили в $150 мільйонів.

У даний момент призначені для реалізації в РФ автомобілі Lifan збирають на заводі Derways у Карачаєво-Черкеській республіці.

Це досить тривожний дзвінок для інвесторів російського автопрому, адже раніше всі інвестори були переконані в необхідності присутності на ринку РФ.