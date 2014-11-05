ФДМУ не зацікавлений у відновленні платоспроможності «Сумихімпрому» - експерт

Негативна реакція Фонду державного майна на пропозицію створити Міжвідомчу робочу групу з відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром» може свідчити про небажання Фонду сприяти виведенню зі стану банкрутства стратегічного підприємства титанової галузі України, майже 100% акцій якого знаходяться у власності держави.

Таку точку зору висловив член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Олександр Щербань.

На його думку, на це вказують мотиви відмови ФДМ. З точки зору Фонду, недоцільність створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності «Сумихімпром» пов'язана з тим, що Фонд чекає від Мін'юсту підготовки висновків про наявність ознак доведення «Сумихімпром» до банкрутства та перевірки законності дій розпорядника майна Романа Марченка, а також з тим, що ФДМ звернувся в Генпрокуратуру із проханням звернутися в Держфінінспекцію для проведення нею перевірки фінансово-господарської діяльності «Сумихімпром».

«Отриманий від ФДМ лист є в кращому випадку бюрократичною відпискою. «Сумихімпром» знаходиться на межі ліквідації. Причина такої ситуації в тому, що повністю підконтрольні Фірташу і Льовочкіну комітет кредиторів «Сумихімпром», керуючий санацією І.Лазакович і розпорядник майна Р.Марченко практично два роки затягували підготовку плану санації, який повинен складатися протягом кількох місяців. Серед кредиторів «Сумихімпром» державні органи і підприємства, такі як, наприклад, Державна фіскальна служба ДК «Газ України», Укрексімбанк та інші. Однак при формуванні комітету кредиторів у нього не увійшов жоден представник держави, бо у представників держструктур не було єдиної узгодженої позиції. Немає її й на даний момент. У своєму зверненні ми наводили конкретні факти, коли позиція держави при розгляді справи про банкрутство «Сумихімпром» не була узгодженою і представники різних держструктур суперечили один одному у своїх вимогах або просто займали пасивну позицію там, де слід було підтримати вимоги колег. На тлі цієї й іншої інформації, яка свідчить про можливість ліквідації унікального державного підприємства, ФДМ вважає, що замість створення органу, який буде координувати дії представників держави у виведенні гіганта вітчизняної титанової промисловості зі стану неплатоспроможності, треба чекати «підготовки висновків» і «просити звернутися провести перевірку». Така позиція керівництва ФДМ може свідчити про те, що Фонд відстоює не інтереси держави, а йде на поводу у групи осіб, зацікавлених у ліквідації «Сумихімпром» як юридичної особи через судові процедури і подальшому заволодінні майном підприємства», - вважає О.Щербань.

Нагадаємо, 10 жовтня Громадська робоча група з вирішення проблем титанової галузі України звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією про створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності «Сумихімпром». Необхідність створення Міжвідомчої робочої групи з питання відновлення платоспроможності «Сумихімпром» обумовлена тим, що ситуація з банкрутством підприємства, майже 100% акцій якого знаходяться в держвласності, не контролюється державою, а окремі дії, що вживаються держорганами, не системні й не ефективні. Держава не має впливу на прийняття рішень комітетом кредиторів «Сумихімпром», який сформований з компаній, підконтрольних Д.Фірташу та С.Льовочкіну.

13 жовтня Секретаріат Кабміну передав це звернення у ФДМ, як орган, що реалізує державну політику у сфері управління державною власністю, для прийняття Фондом рішення про доцільність створення міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром».

28 жовтня ФДМ (у відповіді за підписом заступника голови Фонду Ю.Нікітіна) заявив про недоцільність створення Міжвідомчої робочої групи з питання відновлення платоспроможності «Сумихімпром».