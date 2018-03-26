Нацкомісія збільшила тарифи на електроенергію для промисловості

Найбільше зростання тарифів припало на споживачів, які підключені до мереж "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для побутових споживачів (включаючи промисловість) на другий квартал 2018 року порівняно зі ставками тарифів, які діють у березні, на 2,1-9,1%. Інформація про нові тарифи опублікована на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, тарифи для споживачів першого класу напруги (отримують електричну енергію з напругою понад 35 кВ) зросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 гривні/кВт-год (без ПДВ).

Наприклад, для підприємств, які підключені до мереж "Київенерго" вартість електроенергії зросла на 6,6% - до 1,72 гривні/кВт-год, "Одесаобленерго" - на 6,9% - до 1,79 гривні/кВт-год, "Хмельницькобленерго" - на 7,9% - до 1,85 гривні/кВт-год та "Енергія-Новий Розділ" - на 9,1% - до 2,17 гривні/кВт-год.

Тарифи для споживачів другого класу напруги (підключені до мереж з напругою до 35 кВ) зросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-год.

За інформацією НКРЕКП, тариф для абонентів "Вінницяобленерго" збільшився на 4,8% - до 2,36 гривні/кВт-год, "Закарпаттяобленерго" на 3% - до 2,39 гривні/кВт-год і "Чернігівобленерго" на 4,3% - 2,39 гривні/кВт-год. Найбільше зростання тарифів у групі споживачів другого класу напруги (7,5%) відбувся для компаній, які підключені до мереж компанії "Енергія-Новояворівськ" (м. Новояворівськ, Львівська область).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1,562 гривні за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% було вище попереднього показника. На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.

Наприкінці квітня минулого року Нацкомісія затвердила тарифи на березень. Для споживачів-абонентів деяких енергокомпаній вартість електроенергії зросла, а для деяких знизилася, діапазон зміни ставки тарифу становив від -1,7% до +3%.