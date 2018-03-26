Голова "Укроборонпрому" звільнив директора харківського заводу, який погорів на хабарі

Федір Петров був затриманий 25 березня під час спроби передачі хабара за закриття кримінального провадження проти нього.

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін звільнив директора державного підприємства «Харківський завод транспортного устаткування» Федіра Петрова за недотримання умов контракту, повідомляє прес-служба концерну.

У повідомленні зазначено, що «Укроборонпром» на початку минулого року звернувся у Військову прокуратуру з інформаційним повідомленням про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності підприємства, очолюваного Петровим. До правоохоронних органів передано матеріали щодо безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки третіх осіб та неправомірного використання засобів підприємства.

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«На основі переданої концерном інформації Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження та з метою повернення безпідставно перерахованих коштів подала позов у господарський суд, представляючи інтереси концерну», - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Петров запропонував прокурору Військової прокуратури Миколаївського гарнізону 60 тис. грн для закриття кримінального провадження. Саме при спробі передачі хабара 25 березня Петров був затриманий співробітниками Військової прокуратури Південного регіону України і Служби безпеки України, відзначили в «Укроборонпромі».

Як повідомляв УНІАН, Федір Петров з липня 2015 по жовтень 2016 року очолював державне підприємство «Суднобудівний завод імені 61 комунара» (нині – ДП «Миколаївський суднобудівний завод»), який також входить до складу «Укроборонпрому».

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.