Електроенергія для промисловості подорожчала в основному через формулу "Роттердам+" - експерт

За словами Геруса, збільшення вартості електроенергії для промисловості призведе до зростання цін на побутові товари і тарифів на холодну воду.

Основною причиною підвищення вартості електроенергії для промислових споживачів у другому кварталі 2018 року, згідно з рішеннями Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, стало застосування формули ціноутворення на вугілля в ціні на електроенергію від теплової генерації, відомої як "Роттердам+".

Читайте такожЖурналісти розповіли, як працює формула "Роттердам+" і хто заробляє на корупційній схемі (відео)

Таку думку на своїй сторінці в соцмережі Facebook висловив експерт у сфері енергетики, голова "Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг" Андрій Герус.

"Основною причиною підвищення стала формула "Роттердам+". У березні тариф теплової генерації вже 1,96 гривні/кВт-год (ціна з якої ТЕС продають електроенергію в оптовий ринок – УНІАН), що на 128% більше, ніж у січні 2015 року, коли Д. Вовк прийшов у НКРЕКП і почав деолігархізацію і демонполизацию енергетики", - написав експерт.

За його словами, зростання тарифів для промисловості призведе до зростання цін на побутові товари.

"Чекайте нового підвищення цін у магазинах, вартості проїзду в електротранспорті і зростання тарифів на холодну воду. Економіку не обдуриш", - написав він.

Герус також вважає, що зростання тарифів для промисловості ще більше збільшує проблему перехресного субсидування на ринку електроенергії, а підвищення тарифів для населення (п'ять етапів якого були пройдені для подолання субсидування) "пішло коту під хвіст".

"Не ліквідовано перехресне субсидування, якість послуг краще не стало, енергетика ефективніше не стала", - заявив експерт.

Це рішення, вважає експерт, було прийнято на користь компаній-операторів ТЕС (включаючи холдинг ДТЕК Ріната Ахметова) і "Укргідроенерго".

"І ті, й інші перекачані грошима. Жодних позитивних змін в нашій енергетиці не відбудеться, а за кілька місяців ви неодмінно і гарантовано почуєте нові розповіді про необхідність нового підвищення тарифів", - зазначив Герус.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для побутових споживачів (включаючи промисловість) на другий квартал 2018 року порівняно зі ставками тарифів, які діють у березні, на 2,1-9,1%.

Довідка УНІАН. Формула "Роттердам+" була затверджена у квітні 2016 року. Згідно їй, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО та позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 мільярдів гривень. На сьогодні до цієї формули ведеться розслідування детективами НАБУ.