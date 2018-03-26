Україна опустилася на 12-е місце в рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виплавила 1,9 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в лютому 2018 року порівняно з лютим минулого року збільшили виробництво сталі на 11,2% - до 1,9 мільйона тонн, опустившись при цьому з 10-го на 12-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-лютого поточного року Україна збільшила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 4,9% - до 4 мільйонів тонн, посівши при цьому також 12-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у лютому лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай з показником 64,93 мільйона тонн (зростання на 5,9% до лютого 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися наступним чином: Індія (8,434 мільйона тонн, +3,4%), Японія (8,296 мільйона тонн, -0,5%), США (6,446 мільйона тонн, +0,4%), Південна Корея (5,415 мільйона тонн, -2,1%), Росія (5,15 мільйона тонн, -5,7%), Німеччина (3,34 мільйона тонн, -3,2%), Туреччина (2,998 мільйона тонн, +8,7%), Бразилія (2,714 мільйона тонн, +5,5%).

У цілому В лютому 2018 року порівняно з лютим минулого року 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 3,5% - до 131,791 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-лютий позиції лідера продовжує утримувати Китай - 136,817 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 5,9%).

Далі йдуть Індія (17,462 мільйона тонн, +2,9%), Японія (17,321 мільйона тонн, -0,1%), США (13,337 мільйона тонн, -0,5%), Південна Корея (11,709 мільйона тонн, +1,9%), Росія (10,85 мільйона тонн, -4,8%), Німеччина (7,04 мільйона тонн, -0,8%), Туреччина (6,172 мільйона тонн, +8,1%), Бразилія (5,58 мільйона тонн, +3,3%).

За 2 місяці 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 4% - до 276,652 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2017 року опустилася на 12-е місце, скоротивши виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком – до 22,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найпомітніше в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-е місце в рейтингу.