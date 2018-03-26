У розслідуванні МЕРТ по сірчаній кислоті побачили замовний характер

Директор «Хімекс» заявив, що заборона на імпорт сірчаної кислоти призведе до монополізації цього ринку в Україні.

Розслідування, яке проводить Міністерство економічного розвитку і торгівлі України щодо імпорту сірчаної кислоти, швидше за все, носить замовний характер на користь окремих виробників цієї сировини.

Таку думку в коментарі Бізнес-порталу UAprom висловив Петро Жигулін, директор компанії «Хімекс», що займається імпортом сірчаної кислоти в Україну, за підсумками слухань щодо цього питання у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

«Все зводиться до замовного розслідування, хоча про це ніхто прямо не говорить. Після лютневих дебатів у Мерт у мене склалося враження, що Мінекономрозвитку не очікували такої відсічі з боку не тільки постачальників кислоти, тобто білорусів, але і споживачів кислоти в Україні, підприємств металургійної галузі країни», - сказав він.

За його словами, резонанс від цього розслідування виявився широким.

«На дебатах звучали розумні аргументи проти введення будь-яких обмежень, а тим більше заборони. Якщо це станеться, це буде абсурд, це загрожує зупинкою підприємств», - зазначив Жигулін.

Як повідомлялося раніше, у серпні минулого року СхідГЗК і «Сумихімпром», що займають домінуюче становище на ринку сірчаної кислоти, звернулися в МЕРТ зі скаргою на імпорт цієї сировини, який, на їхню думку, завдає шкоди українським хімікам. У свою чергу, чиновники Мінекономторгівлі, без будь-яких попередніх досліджень, відкрили спеціальне розслідування.

Директор «Хімекс» також вважає, що заборона на імпорт кислоти призведе до монополізації цього ринку в Україні.

Крім того, він нагадав, що на сьогодні в Україні обмежена кількість цистерн, на яких можна перевозити сірчану кислоту. «Сумихімпром» і «Зоря» взагалі не мають жодної цистерни, Східгзк має їх в обмеженій кількості. Дефіцит цього парку в Україні традиційно покривався за рахунок імпорту», - констатував Жигулін.