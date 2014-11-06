Шахти на окупованій території отримали майже три мільярди з держбюджету - Найєм

Про це повідомив кандидат у народні депутати Мустафа Найєм у Facebook.

"На сьогоднішній день вдалося з'ясувати, що протягом ІІ та ІІІ кварталів 2014 року тільки підприємствам вугільної промисловості в зоні ЛНР і ДНР було перераховано 2 832 166 500 грн. Нагадаю, весь цей час ми де-факто перебували в стані війни з цими територіями, не контролювали фіскальні органи, державні адміністрації і не мали доступу до жодного з нижчевказаних підприємств", - пише колишній журналіст.

Читайте такожОкуповані райони Донбасу потребують мільярд кубометрів газуНайєм пообіцяв з'ясувати в Раді, "як ці гроші враховувалися, хто їх приймав, куди насправді пішли і яка частина осіла в кишенях мирних і не зовсім "шахтарів" по обидва боки барикад".

Також він нагадав, що цих коштів вистачило б для виплати зарплат 450 народним депутатам протягом 80 (!) років.