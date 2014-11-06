В Україні виробництво автотранспорту цього року впало на 28%

За даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період зменшилася на 27,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 25,3 тис. штук, а комерційних - на 0,7%, до 1,6 тис. одиниць. Виробництво автобусів за звітний період впало на 59,7% - до 716 штук.

У жовтні виробництво легкових автомобілів знизилося порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 76,7% - до 1,1 тис. одиниць, виробництво комерційних автомобілів збільшилося на 12,9% - до 245 одиниць, а виробництво автобусів скоротилося на 63,9% - до 88 одиниць.

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За даними «Укравтопрому», провідну позицію за підсумками 10 місяців у легковому сегменті українського автопрому займає Запорізький автомобілебудівний завод, який зменшив виробництво легковиків порівняно із січнем-жовтнем 2013 року на 15,2% - до 12,6 тис. авто.

Лідером з виробництва комерційних автомобілів за 10 місяців поточного року став кременчуцький «АвтоКрАЗ», який виробив 1,1 тис. авто, що на 53,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу кількість автобусів у січні-жовтні випустив завод «Черкаський автобус» - 299 штук, що перевершує результат січня-жовтня 2013 року на 15,4%.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна у серпні знизила виробництво легкових автомобілів майже в 30 разів.

Також повідомлялося, що виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2013 року скоротилося порівняно із 2012 роком на 33,9% - до 50,449 тис. штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).