У Міненерговугілля кажуть, що останнього разу виділяли гроші на підтримку шахт у зоні АТО в серпні

«Останнього разу гроші з державного бюджету на держпідтримку того вугілля виділялися у серпні, але оплачувалося вугілля липня. Тому що у нас система оплати на місяць пізніше. Тобто ми у серпні платимо за липень. Більше бюджетні гроші не виділялися для оплати яких-небудь там терористів або підприємств. Мало того, таке підприємство, як «Луганськвугілля», яке вінтажило і в червні, і в липні вугілля на електростанції, досі залишилося без сплаченої заробітної плати у 159 млн грн», - сказав Зюков.

За його словами, дотації з держбюджету виділяються тоді, коли здійснюється відвантаження вугілля для потреб українських теплоелектростанцій.

«Ми востаннє з шахт, що розташовані у зоні АТО, включаючи липень місяць, вивантажували вугілля на територію України для потреб української теплоенергетики. Це вугілля надходило на електростанції, які розташовані на території України, такі, як Трипільська, Зміївська, Ладижинська ТЕС і т.д», - сказав заступник міністра.

Як зазначив Зюков, усі бюджетні кошти виділяються виключно для виплат заробітних плат шахтарям, яких у зоні АТО є близько 165 тисяч.

«Усі бюджетні гроші йшли лише на зарплату. Не на устаткування, не на які інші потреби. Лише на зарплату до копійки. Це підтримка на собівартість, тобто компенсація різниці збитків за кожну тонну, кожному підприємству», - наголосив заступник міністра енергетики.

«Це провокації... нібито міністерство платило гроші терористам. Ні копійки не платили, нехай перевіряють будь-які органи. Ні тонни вугілля не купували у терористів. А те, що потрібно купувати у державних шахт для державної енергетики - це 100% відсотків необхідно», - додав Зюков.

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На його думку, крім виплат зарплат шахтарям необхідно налагодити схему, яка б дозволяла постачати необхідне устаткування для підтримання працездатного стану шахт у зоні АТО.

«Така схема повинна працювати: рахунок на території України, контроль з нашого боку. Вугілля прийшло сюди, ми перевірили його якість на станції. Наперед ніхто нікому ні копійки. Зарплата на картки, пенсійні відрахування на Пенсійний фонд тут в Україні, за електрику заплатили тут в Україні. Матеріали, якщо потрібні на відтворення, поставили звідси, не грошима, а товаром, щоб залишити тут усі податки. Іншого нічого з боку держави у бік цих зайнятих територій не буде», - підсумував Зюков.

Довідка УНІАН. Україна від осені 2014 року, вперше за тривалий період, почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо із-за бойових дій на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Близько половини електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.