"Нафтогаз" підняв ціни на газ для бюджетників та промисловості

"Нафтогаз України" підвищила на квітень ціни на газ для промспоживачів та бюджетних установ на 7,4%.

Державний "Нафтогаз України" підвищила на квітень ціни на природний газ для промислових споживачів і фінансуються з державного бюджету установ на умовах передачі газу в підземні сховища (ПСГ) "Укртрансгаз" на 7,4%.

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Про це свідчить інформація компанії.

Так, ціни на газ для даної категорії споживачів підвищується на 654 гривні - до 9 476 гривень за 1 тисячу кубометрів у порівнянні з березнем (8 822 гривні за 1 тисячу кубометрів).

З березня цього року "Нафтогаз" почав пропонувати газу промспоживачам на умовах передачі в ПСГ "Укртрансгазу".

Нагадаємо, що раніше "Нафтогаз" вирішив з квітня збільшити ціну на газ для промислових споживачів до 8,67 тисячі за 1 тисячу кубометрів – на 9,8%, або на 774 гривні порівняно з лютим.