Україна ризикує втратити високотехнологічні галузі промисловості без держпідтримки – Кінах

За словами голови "Українського союзу промисловців і підприємців", кілька галузей промисловості сьогодні проходять точку неповернення, після чого можуть повністю зникнути.

Україна найближчим часом може втратити кілька високотехнологічних галузей промисловості у зв'язку з відсутністю підтримки з боку держави.

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Про це сказав президент "Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах журналістам на брифінгу.

"По деяких галузях ми проходимо, як кажуть, точку неповернення. Запас часу й міцності у високотехнологічних галузях економіки України, які ще здатні виробляти нову науково-технічну продукцію з високою доданою вартістю, дуже малий", - сказав він.

За словами Кінаха, в першу чергу це стосується галузей верстатобудування та електроніки.

"Тут такі втрати, що для виправлення становища потрібна потужна робота не одного покоління", - сказав він.

При цьому голова УСПП зазначив, що великий ризик пройти точку неповернення мають також галузі кораблебудування та суднобудування. Він підкреслив, що ці галузі економіки вимагають цільових методів державної підтримки державно-приватного партнерства, спеціальних методів оподаткування, митних процедур, однак на сьогодні всі ці складові підтримки відсутні.

Загрозливим назвав Кінах і стан справ в ракетно-космічній галузі, яка, за його словами, після початку російської військової агресії втратила близько 80% своїх замовлень.

Голова УСПП вказав і на істотні проблеми в галузі транспортного машинобудування.

Кінах зазначив, що процес деіндустріалізації спостерігався протягом усіх років незалежності України, але в останні роки темпи просто жахливі. Тому держава для виправлення ситуації має у стислі терміни відновити ефективну систему управління в промисловому секторі, розробити і затвердити чіткі цільові програми.

Як повідомляв УНІАН, Український союз промисловців і підприємців наприкінці минулого року представив програму "Платформа економічного патріотизму", яка є комплексом заходів щодо поліпшення податкової політики, запобігання монополізації та гарантування прав власності для досягнення економічного зростання на рівні 7-8% на рік.