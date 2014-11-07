Без координації дій держорганів «Сумихімпром» чекає ліквідація - експерт

Таку думку висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

«Не беруся судити однозначно: які справжні мотиви негативних висновків ФДМ щодо доручення Кабміну, суть якого - визначити доцільність створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності «Сумихімпром», майже 100% акцій якого належить державі. Можливо, у Фонді не в повній мірі усвідомлюють стратегічну значимість цього гіганта титаново-хімічної промисловості для економіки країни. Не виключено, навпаки, добре розуміють, але воліють діяти в інтересах осіб, які, починаючи з 2010 року, проводять політику, результатом якої стало оголошення «Сумихімпром» банкрутом. Важливіше інше - думка ФДМ про недоцільність створення Міжвідомчої робочої групи наближає ліквідацію стратегічно важливого українського підприємства. Можна говорити, що ФДМ, як орган, що реалізує державну політику у сфері управління державною власністю, у повній мірі виконує покладені на нього законом обов'язки? Питання риторичне», - повідомив В.Бутко.

Нагадаємо, як неодноразово повідомляла Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України, після навмисного доведення «Сумихімпром» до банкрутства, завдяки діям підконтрольних Д.Фірташу і С.Льовочкіну керуючого санацією «Сумихімпром» В.Лазаковича та розпорядника майна «Сумихімпром» Р.Марченка створено юридичні передумови для ліквідації підприємства та оформлення переходу прав власності на його майно до підконтрольних Д.Фірташу і С.Льовочкіну компаній. Дії держорганів, які повинні протистояти цьому, вирізняються роз'єднаністю і неузгодженістю. Громадська робоча група ініціювала створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності титанового концерну з метою координації дій органів влади, які повинні бути спрямовані на зміну складу комітету кредиторів «Сумихімпром», зміну керівника санації та розпорядника майна підприємства, відновлення його платоспроможності.

«Дії держорганів і підприємств держвласності, від яких залежить не тільки відновлення платоспроможності «Сумихімпром», але навіть узагалі збереження цього підприємства, нагадують зусилля трьох відомих персонажів байки Крилова. З відповідною нульовою ефективністю. Для орієнтованих на інтереси держави фахівців очевидно, що без координації зусиль державних органів, задіяних у процесі відновлення платоспроможності сумського хімічного гіганта, позитивне для держави рішення проблеми неможливе. Саме з цією метою необхідно створити Міжвідомчу робочу групу з відновлення платоспроможності «Сумихімпром». Немає іншого шляху збереження «Сумихімпрому» як найбільшого вітчизняного виробника хімічної продукції», - впевнений віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В.Бутко.