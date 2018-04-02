Китай сподівається, що США скасують введені мита на сталь та алюміній

Мінкомерції Китаю вкотре наголосило, що для КНР і США, які є двома найбільшими економіками світу, співпраця залишається єдиним правильним вибором.

Китай сподівається, що США як можна раніше анулюють введені раніше мита на сталь і алюміній, щоб повернути взаємну торгівлю двох країн в нормальне русло.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністерства комерції КНР.

Раніше мінкомерції повідомило, що Китай для захисту своїх інтересів та компенсації шкоди прийняв рішення з 2 квітня ввести відносно 128 товарів, які імпортуються з США, мита в якості контрзаходів на введені Вашингтоном мита на сталь і алюміній.

"Ми сподіваємося, що США в найкоротші терміни скасують вжиті ними заходи, що суперечать правилам Світової організації торгівлі, це посприяє поверненню торгівлі відповідними товарами між США і КНР до нормального стану", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що часткове припинення виконання Китаєм своїх зобов'язань перед США відповідає законним правам КНР як члена СОТ.

Мінкомерції Китаю в черговий раз наголосило, що для КНР і США, які є двома найбільшими економіками світу, співпраця залишається єдиним правильним вибором, сторони повинні врегулювати наявні протиріччя шляхом діалоги і просувати подальше спільне розвиток, а також уникати дій, які ще сильніше можуть зашкодити їх торгово-економічним відносинам.

Президент США Дональд Трамп 23 березня підписав меморандум "Про боротьбу з економічною агресією Китаю", який дозволяє ввести обмеження у відношенні продукції з Китаю. За його словами, це може обійтися Китаю приблизно в 60 мільярдів доларів. Зокрема, США ввели ввізні мита на сталь в 25% і на алюміній в 10%. Рішення набрало чинності 23 березня. Трамп зазначив, що мита вводяться "у захист національної безпеки Америки".

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У відповідь на це Пекін закликав Вашингтон якомога швидше скасувати дані мита, які завдають шкоди іншим країнам, так і самих США. Міністерство комерції Китаю опублікувало список імпортуються з США 128 найменувань товарів, на які планувалося ввести мита на 15 і 25%, якщо не вдасться досягти компенсаційного угоди з США. Повідомлялося, що міністерство мало намір розглядати прийняття відповідних заходів до 31 березня.

Влада Китаю неодноразово закликали США вирішити проблему торговельних розбіжностей допомогою діалогу, проте сторонам не вдалося досягти домовленості до зазначеного терміну.

Раніше мінкомерції Китаю повідомляло, що в 2017 році США експортували до Китаю товарів на 3 мільярди доларів. За підрахунками міністерства, експорт у Китай 120 найменувань товарів, у тому числі свіжих фруктів, сухофруктів, горіхів, вина, женьшеню, безшовних сталевих труб, на які вводяться мита 15%, приніс США 977 мільйонів доларів.

Експорт другої групи товарів з восьми найменувань, у тому числі свинини і продуктів зі свинини, переробленого алюмінію, мита на які становлять 25%, приніс США 1,992 мільярда доларів.