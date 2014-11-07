Влада неефективно захищає інтереси держави в процесі банкрутства «Сумихімпрому» - експерт

Член громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України, член-кореспондент Національної Академії наук України Валерій Мазур заявив, що для запобігання ліквідації найбільшого вітчизняного виробника хімічної і титанової продукції необхідно створити Міжвідомчу робочу групу з відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром».

На його думку, однією з головних проблем, що заважають виведенню «Сумихімпрому» зі стану неплатоспроможності, є відсутність узгодженості в діях державних органів, які беруть участь у даному процесі.

«Держоргани, що мають відношення до банкрутства «Сумихімпрому», або тільки зображують діяльність, або вирішують виключно власні відомчі завдання, не розуміючи, яке значення має «Сумихімпром» для держави, і що його необхідно зберегти за будь-яких умов», - вважає Мазур.

При цьому, не варто скидати з рахунків і можливість того, що окремі представники держави діють в інтересах Д. Фірташа і С. Льовочкіна, структури яких контролюють комітет кредиторів «Сумихімпрому», керуючого санацією та розпорядника майна підприємства, майже 100% акцій якого належать державі.

«Створюється враження, що органи влади лише імітують захист інтересів держави в питанні прагнення «Групи DF» правдами і неправдами збанкрутувати «Сумихімпром» і забрати його майно безкоштовно у свою власність», - вважає член-кореспондент НАНУ Мазур.

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Нагадаємо, 10 жовтня Громадська робоча група з вирішення проблем титанової галузі України звернулася до Кабміну з пропозицією про створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності «Сумихімпрому». 13 жовтня Секретаріат Кабміну передав це звернення до ФДМУ для прийняття Фондом рішення про створення Міжвідомчої робочої групи. Однак, 28 жовтня ФДМ визнав створення Міжвідомчої робочої групи недоцільним.

Члени громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України вважають рішення ФДМ, як мінімум, помилковим. А скоріше - суперечить інтересам держави.

Процес відновлення платоспроможності «Сумихімпрому» може бути ефективним тільки за наявності єдиної і узгодженої позиції представників державних органів, установ і підприємств держсектора економіки, які беруть участь у процедурі банкрутства «Сумихімпрому». Саме з цією метою пропонується створити Міжвідомчу робочу групу з відновлення платоспроможності «Сумихімпрому», рішення якого будуть обов'язковими до виконання всіма державними органами, задіяними в процесах санації сумського хімічного гіганта. Члени громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України мають намір домагатися створення Міжвідомчої робочої групи.

«До роботи Міжвідомчої робочої групи обов'язково повинні бути залучені промисловці, юристи, економісти, патріоти України, які керуються виключно державними інтересами», - упевнений Член громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Валерій Мазур.