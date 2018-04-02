Мін'юст створив антирейтинг найбільших підприємств-боржників із виплати зарплати

Найбільшими в країні боржниками з виплати зарплати є два підприємства «Укроборонпрому».

«Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» та «Миколаївський суднобудівний завод», що входять до складу держконцерну «Укроборонпром», є найбільшими в країні боржниками з виплати заробітної плати з показниками відповідно 73,7 млн грн і 30,3 млн грн.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, в рамках кампанії з примусового стягнення заборгованості з виплати заробітної плати, що стартувала сьогодні, створено антирейтинг найбільших у країні підприємств-боржників із заробітної плати та інших виплат, пов'язаних із трудовими правовідносинами.

«Це ілюстрація того, що сьогодні мають місце грубі порушення підприємствами трудових прав людей. Міністерство юстиції вживатиме всіх заходів для ліквідації їх заборгованості перед своїми працівниками», - цитує прес-служба заступника міністра юстиції Світлану Глущенко.

Варто зазначити, що в число найбільших боржників з виплати зарплати потрапили футбольний клуб «Металіст» (Харків) з показником 28,6 млн грн, далі йдуть ПАТ «Київсоюзшляхпроект» (17,6 млн грн), ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» ( 15,2 млн грн), ПАТ «Азовобщемаш» (14,9 млн грн), командитне товариство «Кастор 17» (12,2 млн грн), ТОВ «Восток-Руда» (11,6 млн грн), ПАТ «Азовелектросталь» (7,9 млн грн).

Замикають опублікований рейтинг державні підприємства «Мирноградвугілля» (6,2 млн грн), «Рівненський автомобільний ремонтний завод» (5,7 млн грн), «Торецьквугілля» (колишній «Дзержинськвугілля») і «Укртелефільм» (по 4 млн грн).

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять понад сотні підприємств ОПК України.