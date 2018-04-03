Китай обіцяє дати дзеркальну відповідь на нові торговельні заходи США

Влада Китаю неодноразово заявляла, що не хоче торгової війни зі США, але не боїться її, і має усі можливості для захисту своїх інтересів.

Китай дасть дзеркальну відповідь у разі оголошення нових торгових заходів з боку США, заявив посол КНР в США Цуй Тянькай.

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"Я хочу сказати, що те, що було оголошено міністерством комерції Китаю – відповідь на введені мита за підсумками розслідування 232, не щодо розслідування 301, за яким заходи ще не оголошені. Але якщо вони будуть, то Китай абсолютно точно прийме контрзаходи в тому ж обсязі, в тому ж масштабі", - заявив китайський посол в інтерв'ю телеканалу CCTV, передає Прайм.

Китай для захисту своїх інтересів та компенсації шкоди прийняв рішення з 2 квітня ввести щодо 128 товарів, які імпортуються зі США, мита в розмірі 15% і 25% в якості контрзаходів на введені Вашингтоном мита на сталь і алюміній.

Президент США Дональд Трамп 23 березня підписав документ про введення ввізних мит на сталь в 25% і на алюміній в 10%. Ці мита були введені для "захисту національної безпеки Америки". Торговельні заходи були прийняті за підсумками розслідування відповідно до статті 232 американського Закону про розширення торгівлі від 1962 рік на предмет впливу імпорту на національну безпеку країни.

Паралельно з цим Трамп 23 березня підписав меморандум "Про боротьбу з економічною агресією Китаю", який дозволяє ввести обмеження щодо продукції з Китаю. Документ був прийнятий за підсумками розпочатого в серпні минулого року формального розслідування проти уряду КНР щодо порушень інтелектуальної власності, а також несправедливої та дискримінаційної політики трансферу технологій, що проводилося відповідно до статті 301 торгового акту 1974 року, яка дозволяє США в односторонньому порядку встановлювати бар'єри на шляху імпортованих товарів.

Трамп в цей же день також зажадав від торгового представника США в 15-денний термін подати список товарів КНР, які підпадають під зростання мит, а також ініціювати позов до КНР у ВТО щодо можливих порушень у сфері ліцензування.

Влада Китаю неодноразово заявляла, що не хоче торгової війни зі США, але не боїться її, і має усі можливості для захисту своїх інтересів.