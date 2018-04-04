США пригрозили Китаю ввести мита на 1300 товарів

Торгове представництво США опублікувало список із 1300 товарів з Китаю, на які можуть бути введені мита.

У повідомленні торгового представництва США вказується, що у відповідь на нечесну торгівлю з боку Китаю, крадіжку технологій та інтелектуальної власності, Сполучені Штати можуть ввести мита на цілу низку товарів із Китаю.

Усього в списку, опублікованому на сайті відомства, згадані 1300 найменувань, передає РБК.

Мита у розмірі 25% передбачається ввести на авіаційну продукцію, техніку, продукцію машинобудування, а також різні види сталі. Крім цього в списку опинилися ліки, а також медичне обладнання, печі для виготовлення хлібобулочної продукції, запчастини для автомобілів, і водонагрівачів.

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Як передає Прайм, в управлінні торгового представника США нагадали, що президент Дональд Трамп має намір обкласти митом китайський імпорт на суму до 50 мільярдів доларів у зв'язку з політикою китайської влади, що змушує американські компанії ділитися технологіями.

"Запропонований список з приблизно 1,3 тисячі товарів буде розглянуто додатково, буде процес публічного оголошення та обговорення. Після завершення цього процесу USTR прийме остаточне рішення по тим товарам, які підпадуть під додаткові мита", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Reuters, на заяву американської влади вже відреагувало посольство КНР в США, пригрозивши Вашингтону заходами у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, раніше Китай ввів підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються з Сполучених Штатів. Таким чином, Пекін відреагував на введення Вашингтоном мит на імпорт сталі і алюмінію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про встановлення тарифів на ввезення сталі і алюмінію в Штати із усіх країн за винятком Канади і Мексики. Вводяться мита у розмірі 25% на ввезення сталі і 10% на ввезення алюмінію. Митні тарифи почнуть діяти через 15 днів, уточнив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сталеливарна та алюмінієва промисловість Штатів "мертва", що говорить про необхідність змін.

Через кілька днів після скандальних слів президента США Дональда Трампа про намір ввести імпортні мита на сталь і алюміній генеральний директор Всесвітньої торговельної організації Роберту Азеведу попередив про загрозу світової війни.