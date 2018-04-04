Торгова війна США та Китаю набирає обертів

Китай закликав усіх членів СОТ протистояти торговому протекціонізму США.

Китай закликає всіх членів Світової організації спільно з Пекіном протистояти торговому протекціонізму США, заявив постійний представник Китаю при СОТ Чжан Сянчень.

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"Опублікований США список пропонованих заходів є навмисним і серйозним порушенням основоположних принципів Світової торгової організації, Китай у зв'язку з цими помилковими діями США має намір найближчим часом вдатися до механізму врегулювання суперечок СОТ, разом з тим ми закликаємо всіх членів СОТ спільно з Китаєм рішуче протистояти торговому протекціонізму США", - заявив Чжан Сянчень, слова якого наводяться в записі міністерства комерції КНР у соцмережі Weibo, передає Прайм.

Чжан Сянчень додав, що "дії США серйозно похитнули основу СОТ і поставили під безпрецедентну загрозу багатосторонню торговельну систему".

За його словами, Китай зробить рівноцінні контрзаходи у відповідь на рішення США, "це необхідні заходи для реакції на надзвичайну ситуацію і виправдані дії для придушення поширення торговельного протекціонізму".

Раніше стало відомо, що США опублікували список із 1,3 тисячі китайських товарів, проти яких можуть бути введені імпортні мита як відповідь на порушення Китаєм інтелектуальних прав на американську продукцію. Так Сполучені Штати мають намір подолати багатомільярдний торговий дефіцит з Китаєм. За підрахунком американської адміністрації, Китай буде втрачати на цих митах близько 50 мільярдів доларів щорічно.

Міністерство комерції КНР і МЗС Китаю в середу вранці висловили рішучий протест діям США.