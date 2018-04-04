Торгова війна: Китай оголосив про введення нових мит на товари зі США

Китай оголосив про введення мита в розмірі 25% на 106 найменувань товарів зі США.

Держрада Китаю прийняла рішення про введення мита в розмірі 25% на 106 найменувань товарів, що імпортуються з США.

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Про це повідомляє в середу Центральне телебачення Китаю, передає Прайм.

Це рішення стало відповіддю на публікацію Вашингтоном великого списку китайських товарів, на які пропонується ввести нові мита.

"Держрада Китаю прийняла рішення про введення 25% мита на 106 найменувань товарів 14 категорій, що ввозяться зі США, у тому числі соєві боби, автомобілі, продукцію хімічної промисловості", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Терміни введення торгових заходів будуть залежати від того, коли влада США оголосить про введення своїх мит на китайські товари.

Раніше стало відомо, що США опублікували список з 1,3 тисячі китайських товарів, проти яких можуть бути введені імпортні мита як відповідь на порушення Китаєм інтелектуальних прав на американську продукцію. Так Сполучені Штати мають намір подолати багатомільярдний торговий дефіцит з Китаєм. За підрахунком американської адміністрації, Китай втрачатиме на цих митах близько 50 мільярдів доларів щорічно. Міністерство комерції КНР і МЗС Китаю в середу вранці висловили рішучий протест діям США.

Нагадаємо, Китай з 2 квітня ввів підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються зі США.