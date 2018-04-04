Україна запускає серійне виробництво нового озброєння (фото, відео)

На ДАХК «Артем» будуть збирати модулі для комплексів активного захисту “Заслон” та “Шершень”, а вся електроніка буде встановлюватись на виробництві “Мікротеку”.

В Україні розпочинається серійне виробництво комплексів активного захисту “Заслон” та “Шершень”, які будуть поставляти до Туреччини.

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На даний момент комплекси активного захисту “Заслон” та “Шершень” знаходяться на заключній стадії запуску в серійне виробництво на потужностях ДАХК “Артем”. Там зараз відбувається налагодження технологічної лінії. Про це повідомив інформаційному агентству “Оборонно-промисловий кур’єр” директор Державного підприємства “Базовий центр критичних технологій “Мікротек” Сергій Швидкий, передає Український мілітарний портал.

На ДАХК «Артем» будуть збирати модулі, а вся електроніка вже буде встановлюватись на виробництві “Мікротеку”.

Відео: Національний інформаційний портал "Тиск"

Як стало відомо під час міжнародної виставки “Зброя та безпека 2017” з турецькою компанією Aselsan був підписаний перший експортний контракт на поставку цих комплексів для Туреччини. Там вони будуть встановлюватись на танки М60-А3 Sabra. Перші поставки, за інформацією директора “Мікротеку” мають відбутись наприкінці березня-початку квітня цього року.

У лютому 2018 року Міністр оборони Туреччини повідомив, що на танки національної армії будуть встановлювати активні системи захисту Pulat представленою компанією Aselsan. Принцип дії цього комплексу активного захисту був ідентичний вітчизняним “Заслон” та “Шершень”, саме тому деякі блогери озвучили припущення, що українська сторона продала ліцензію на їх виробництво Туреччині.