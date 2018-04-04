Уряд створив комісію з імпортозаміщення в оборонці

Комісія буде дорадчим органом при уряді, який займається імпортозаміщенням.

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову «Про створення міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення» було прийнято без обговорення на засіданні уряду в середу.

Комісія буде дорадчим органом при уряді, який займається імпортозаміщенням в ОПК.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим урядом державним оборонним замовленням, у 2018 році пріоритетними напрямками мають стати забезпечення Збройних сил України сучасною ракетною та бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними комплексами та антиснайперськими системами.

За даними Мінекономрозвитку, в 2017 році Україна здійснила практично повне імпортозаміщення продукції військового призначення з Російської Федерації.