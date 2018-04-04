Кабмін зобов'язав держшахти направляти 70% виручки на погашення зарплатних боргів

За словами міністра фінансів Данилюка, реалізація цієї норми дозволить ліквідувати борги із зарплати перед шахтарями.

Кабінет міністрів зобов'язав державні вугледобувні шахти, які мають значні борги з виплати заробітної плати шахтарям, спрямовувати 70% виручки від продажу вугілля на погашення цих боргів. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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«Пропонується прийняти протокольне рішення, яке передбачає, що до 1 травня всі державні вугледобувні підприємства повинні повністю перейти на обслуговування в Державне казначейство... А також норма, що коли існує заборгованість із зарплати, - не менше 70% від всієї виручки, яка надходить від продажу вугілля, повинна йти на погашення боргів із зарплати», - представив проект рішення міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, реалізація цієї норми дасть змогу ліквідувати борги із зарплати перед шахтарями.

Як повідомляв УНІАН, багато державних шахт знаходяться у важкому фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох з них) перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не в повній мірі фінансуються програми з закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.

Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 млрд грн. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

Сьогодні, 4 квітня, на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагав звільняти керівників шахт, які затримують виплати із зарплати.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 березня 2018 року заборгованість із зарплати шахтарям становила 167,1 млн грн.