Мексика ввела мита на імпорт українських сталевих труб

У Мінекономіки Мексики введення тарифів пояснили "недобросовісною торговою політикою" експортера.

Міністерство економіки Мексики ввів мита на імпортовані з України безшовні труби з вуглецевої сталі.

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Про це повідомляє Reuters.

Крім України, Мексика також ввела мита на труби з Південної Кореї, Індії та Іспанії.

Рішення мита набирає чинності з 4 квітня.

У Мінекономіки Мексики введення тарифів пояснили "недобросовісною торговою політикою" експортерів.

Труби з України будуть обкладені митом у розмірі $170,1 за метричну тонну, з Південної Кореї - в розмірі $131,2/тонна, Іспанії - $378,5/тонна та Індії - $206,7/тонна.

За даними Platts, дія мит поширюється на труби діаметром від 2 до 16 дюймів незалежно від товщини стінки, покриття або марки сталі.

Рішення прийнято в інтересах мексиканської компанії Tamsa, за запитом якої в грудні 2016 року в країні було розпочато антидемпінгове розслідування щодо труб з вуглецевої сталі, що поставляються з вище перерахованих країн.

Раніше Міністерство економіки Мексики ввів антидемпінгові мита на китайські труби.