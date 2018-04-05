Бізнесмени попросили Гройсмана забезпечити об'єктивність спецрозслідування по сірчаній кислоті

Європейська Бізнес Асоціація просить прем'єр-міністра надати сприяння у забезпеченні прозорості та об'єктивності проведення Спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти з урахуванням всіх можливих негативних наслідків для промисловості України.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана забезпечити прозорість і об'єктивність проведення спеціального розслідування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо імпорту сірчаної кислоти.

Про це йдеться в листі виконавчого директора ЄБА Ганни Дерев'янко прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Асоціація просить прем'єр-міністра надати сприяння у забезпеченні прозорості та об'єктивності проведення Спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти з урахуванням всіх можливих негативних наслідків для промисловості України, а також можливих економічних і репутаційних втрат для країни на міжнародній арені у разі прийняття необгрунтованого і упередженого рішення.

«Занепокоєння компаній-членів асоціації пов'язаний з тим, що ініціювання Спеціального розслідування може вплинути на рівень забезпечення сірчаною кислотою підприємств гірничо-металургійного комплексу, агропромислового комплексу, енергетики, хімічної промисловості, для яких ця сировина є одним з першорядних необхідних компонентів технологічного процесу, дефіцит якого може блокувати виробництво до повної його зупинки, - сказано в листі. - Вітчизняні споживачі сірчаної кислоти відзначають зростання рівня дефіциту української продукції, тому для збереження виробництва необхідно продовжувати використання імпортованої сірчаної кислоти».

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В ЄБА додали, що практично всі українські виробники сірчаної кислоти виробляють товар виключно для власних потреб, а заявники, які ініціювали розслідування, на сьогодні виробляють товар переважно за давальницькою схемою. Враховуючи це, обсяги виробництва товару для цілей визначення національного товаровиробника в рамках даного спеціального розслідування повинні бути скориговані на обсяги виробництва за давальницькою схемою.

«Наявність таких факторів, як закриття двох великих підприємств з виробництва кислоти через анексію Криму та АТО, що закономірно призвело до падіння обсягів виробництва національної галузі; нестабільна робота деяких українських виробників, за заявою яких було ініційовано розслідування; застаріле зношене обладнання товаровиробників, що призводить до неефективності виробництва та завищеної собівартості, на думку експертів асоціації, ставить під сумнів нанесення шкоди національному товаровиробнику саме імпортом відповідного товару», - сказано у зверненні.

На думку ЄБА, застосування спеціальних заходів може, по-перше, створити загрозу виникнення дефіциту сірчаної кислоти на ринку України, а, по-друге, порушувати низку норм українського та міжнародного законодавства.

«В результаті, споживачі все одно будуть змушені імпортувати товар, але вже зі сплатою спеціального мита», - підсумували в асоціації.

Як повідомлялося раніше, в серпні минулого року Східгзк і «Сумихімпром», що займають домінуюче становище на ринку сірчаної кислоти, звернулися в МЕРТ скаргою на імпорт цієї сировини, який, на їхню думку, завдає шкоди українським хімікам. У свою чергу, Мінекономторгівлі почали спеціальне розслідування.