"Укроборонпром" посилить армію броньованими машинами "Атлет" (фото, відео)

1000-сильний двигун дозволяє розвивати "Атлету", що важить 46 т, швидкість до 70 км/год.

ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. Морозова" розпочало серійне виробництво броньованих ремонтно-евакуаційних машин "Атлет".

Машина призначена для технічного забезпечення танкових підрозділів. "Атлет" дозволяє проводити евакуаційні операції та ремонт техніки у польових умовах, передає прес-служба "Укроборонпрому".

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Для виконання цих завдань "Атлет" обладнаний крановою установкою з вантажопідйомністю до 25 т, що дозволяє проводити заміну основних вузлів та агрегатів танка, включаючи башту та двигун. Для евакуації бойових машин "Атлет" обладнаний лебідкою з максимальною силою до 250 кН, якої достатньо для витягування основних бойових танків. А спеціальне обладнання дозволяє проводити буксування техніки на швидкості до 25 км/год.

1000-сильний двигун дозволяє розвивати "Атлету", що важить 46 т, швидкість до 70 км/год. Окрім того, машина може перевозити до 1,5 т вантажу. Вона оснащена зварювальним апаратом та іншим обладнанням, яке дозволяє проводити широкий комплекс робіт з відновлення боєздатності бронетехніки безпосередньо у польових умовах.

"Ця бойова машина значно посилить технічні можливості Збройних Сил України та забезпечить належний рівень боєготовності танкових підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розпочинається серійне виробництво комплексів активного захисту "Заслон" та "Шершень", які будуть поставляти до Туреччини.