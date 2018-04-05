Списана за ціною нової: журналісти викрили корупційну схему з бронетехнікою

В результаті корупційної схеми бронемашина вартістю 20 тисяч євро коштувала українському оборонному бюджету 205 тисяч доларів.

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Україна витрачає на оборону близько 6% ВВП, або 179 мільярдів гривень, при цьому майже 20% бюджету Міністерства оборони (МО) - його розмір на 2018 рік становить 83,3 мільярда гривень - йде на секретні закупівлі.

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Про це повідомляє Новое время.

"Це не просто багато за світовими мірками - у США подібна частка становить 10% - закриті від суспільства контракти стали тією сферою, де процвітають підозрілі фінансові операції", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що один з найдивніших контрактів, укладених МО в 2016-2017 роках, стосується поставок Житомирським бронетанковим заводом (ЖБЗ) бойових машин піхоти (БМП).

"Підприємство закуповувало списані з озброєння БМП-1 1980-х років випуску у компанії Wtorplast з Польщі. Польська компанія в свою чергу спочатку купувала їх у чеської компанії Excalibur Army по 20-25 тисяч євро за одиницю за ціною металобрухту", - повідомляє видання з посиланням на документи, наявні в його розпорядженні.

Зазначається, що Wtorplast розбирала БМП - відділяла вежі від шасі, після чого ЖБЗ завозив все це окремо до України: кожна башта оцінювалася в 66 тисяч доларів, а кожне шасі - у 99 тисяч доларів. Завод "ремонтував" БМП - просто збирав раніше розібрані частини. Вартість робіт становила ще 40 тисяч доларів за одиницю.

У підсумку БМП вартістю 20 тисяч євро коштувала українському оборонному бюджету в 205 тисяч доларів. Лише минулого року в рамках контракту з ЖБЗ Міноборони закупило 200 бойових машин, витративши на них 41 мільйон доларів.

Один із бізнесменів, причетний до поставок, на умовах анонімності розповів виданню, що "кінцевим бенефіціаром цієї схеми є Сергій Пашинський". А також запевнив, що значна частина контракту - корупційне навантаження.

Сам парламентарій у відповідь на запитання редакції Нового времени впевнено заявив: "Я не те що не маю, а теоретично не можу мати комерційних відносин з ЖБЗ".