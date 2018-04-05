Аграрій Петро Гадз відкриє на Тернопільщині цегельний і керамічний заводи

Робочі місця отримають понад 350 місцевих жителів. А виробництво каменю дасть можливість ремонтувати дороги як місцевого, так і загальнодержавного значення.

Керівник ТзОВ «Бучачагрохлібпром», аграрій Петро Гадз наприкінці весни відкриє у селі Бертники Манастириського району цегельний і керамічний заводи, а також налагодить видобування різних фракцій щебеню.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, завдяки новоствореним заводам щомісяця Бертниківська сільрада отримуватиме фінансування у розмірі від 400 до 600 тис. грн.

Робочі місця отримають понад 350 місцевих жителів. А виробництво каменю дасть можливість ремонтувати дороги як місцевого, так і загальнодержавного значення.

«Ми обробляємо в Бертниках земельні паї 15 років. Цього року 95 % людей переуклали договори. Що стосується 30 га запасу землі, на якій є родовища, то там ми створимо керамічний та цегельний завод, а також підприємство з видобування щебеню. Цим ми забезпечимо сотні нових робочих місць. Також Бертниківська сільська рада буде отримувати значні кошти на свій розвиток», – зауважив Гадз.