Україна збільшила експорт чорних металів майже на чверть

Частка чорних металів у експорті країни становить 22,6%.

Українські металургійні комбінати в січні-березні поточного року збільшили виручку від експорту чорних металів на 23% порівняно з січнем-березнем 2017 року - до 2,584 мільярда доларів, при цьому їх частка в експорті країни становить 22,6%.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, виручка від експорту металовиробів за вказаний період зросла також на 23% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 247,6 мільйона доларів і займає 2,17% в загальному експорті країни.

При цьому в січні-березні було імпортовано чорних металів на 281 мільйон доларів, металовиробів – на 203 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила виручку від експорту чорних металів на 19,6% - до 8,7 мільярда доларів. Валютна виручка від експорту металовиробів минулого року збільшилася на 30% – до 896,7 мільйона доларів.