Найбільша в Україні газовидобувна компанія збільшила прибуток у 2,6 раза

Держкомпанія «Укргазвидобування» в 2017 році збільшила чистий прибуток до 30,5 млрд грн.

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія «Укргазвидобування» в 2017 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2016 роком в 2,6 раза - до 30,5 млрд грн з 11,9 млрд грн.

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Як йдеться в аудованому Deloitte звіті, чистий дохід «Укргазвидобування» за 2017 рік збільшився в 1,4 раза – до 75,1 млрд грн. Валовий прибуток збільшився в 2,2 раза - до 42 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укргазвидобування» в 2016 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком у 77,9 раза - до 11,919 млрд грн з 153 млн грн. Дохід компанії за 2016 рік збільшився в 2,5 раза – до 55,041 млрд грн. Валовий прибуток збільшився в 6,3 раза - до 19 млрд грн.

За підсумками 2017 року ключова державна видобувна компанія «Укргазвидобування» збільшила видобуток природного газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.