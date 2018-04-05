В "Укроборонпромі" спростовують поширену ЗМІ інформацію про корупційні схеми з бронетехнікою

В "Укроборонпромі" заявили, що стаття, яка вказує на зловживання у процесі закупівлі українською стороною бойових машин БМП-1 у польській компанії "Wtorplast", містить спотворені факти, а низка її тверджень не відповідають дійсності.

В "Укроборонпромі" спростували інформацію щодо окремі аспекти співпраці ДК "Укроборонпром" із європейськими партнерами, яку оприлюднили у журналі "Новое Время".

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті "УкрОборонПрому".

Так зазначається, що стаття, яка вказує на зловживання у процесі закупівлі українською стороною бойових машин БМП-1 у польській компанії "Wtorplast", містить спотворені факти, а низка її тверджень не відповідають дійсності.

Інформація про те, що компанія "Wtorplast" начебто придбала ці машини за 20 тисяч євро, після чого продала їх Україні за $205 тисяч є неправдивою.

В "Укроборонпромі" наголошують, що усі закуплені Україною бойові машини БМП-1АК зібрані не пізніше 2016 року ліцензованим підприємствам на території ЄС.

"Усі використані вузли та агрегати пройшли відповідний ремонт і стендові випробування у відповідності до вимог ISO та технічних норм ЄС. Якість машин підтверджена триступеневою перевіркою, здійсненою, зокрема і представниками Міноборони України на етапі передконтрактної роботи. До того, компанія "Wtorplast" надає кількарічну гарантію на усі поставлені вироби", - сказано у повідомленні.

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Вказано, що вартість угоди між українською та польською компаніями на поставку БМП-1АК не може бути розголошена згідно з умовами контракту.

"Однак наголошуємо, що вона значно нижча, аніж аналогічні пропозиції на світовому ринку та значно нижчою ніж вказана у статті. Закупівля БМП-1АК саме за такою ціною досягнута виключно через стратегічні і добропорядні взаємини України та Польщі. Немає жодних підстав вважати, що ціна на БМП-1АК є завищеною. Наголошуємо, що закупівлю бойових машин здійснено у відповідності до Державного оборонного замовлення в інтересах Міноборони України. У рамках Державного оборонного замовлення встановлено граничні норми прибутковості, зокрема на імпортні операції – до 2% від суми контракту. Відтак згадану угоду реалізовано ДК "Укрспецекспорт" із дотриманням усіх законодавчих і правових норм України, Польщі та Європейського союзу", - зазначають у повідомленні.

Водночас на ДП "Житомирський бронетанковий завод" здійснено технічне доопрацювання отриманої із Польщі техніки, зокрема встановлено маскувальне обладнання. Ці дії здійснили у відповідності до встановлених Міноборони України норм рентабельності – у межах 1%, тобто практично на рівні собівартості.

"Твердження видання "Новое Время" про ціну на вказані роботи у $40 тисяч за одиницю також є брехнею, адже реальна вартість цих робіт на підприємстві у декілька десятків разів нижча", - пишуть представники підприємства.

У свою чергу, польська компанія Wtorplast звернулась до видання "Новое Время" щодо поставки БМП-1 до "Житомирського бронетанкового заводу".