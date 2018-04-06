Металурги закликають владу допомогти галузі з вирішенням проблем з сировиною та інфраструктурою

На думку представників галузі, невідкладні рішення необхідно ухвалити найближчим часом, аби не допустити колапсу галузі.

Вітчизняні металурги минулого року випустили приблизно на 2 млн тонн сталі менше від запланованого. Причина – проблеми з сировиною та інфраструктурою, насамперед – залізничними перевезеннями.

Про це повідомляє "5 канал".

Так, для повноцінної роботи найбільших у країні металургійних комбінатів, розташованих у прифронтовому Маріуполі, необхідне поліпшення залізничного руху через перегін Пологи–Камиш-Зоря–Волноваха–Маріуполь.

"Одним з найбільш проблемних є напрямок до Маріуполя через перегін Пологи–Камиш-Зоря–Волноваха–Маріуполь. Тут ми вже бачимо певні позитивні зрушення… але цього поки недостатньо для того, щоб металургійні підприємства Маріуполя змогли працювати вже на повну потужність", – повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимир Гусак.

Читайте такожУкраїна зберегла 10-те місце в рейтингу виробників сталі

Крім того, галузь страждає від нестачі сировини. Так, через початок розслідування профільного міністерства, під загрозою опинився імпорт сірчаної кислоти. Ринок намагаються монополізувати кілька компаній, що вдарить по промисловості та економіці країни.

"Потенційні втрати – це сотні мільйонів доларів валютних надходжень, і відповідно – десятки мільйонів гривень недонадходжень до бюджету. Це може вдарити з ефектом мультиплікатора по всій економіці. Тут питання не тільки в цінах, а в тому, що ми цю сірчану кислоту не зможемо поставити на наші підприємства", – заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

На думку представників галузі, невідкладні рішення необхідно ухвалити найближчим часом, аби не допустити колапсу галузі.