Заступник голови Ради не бачить перспектив прийняття законопроекту «Купуй українське»

За словами Геращенко, автори законопроекту лукавлять, обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроекту підтримкою вітчизняного виробника.

Законопроект «Купуй українське, плати українцям», що надає преференції вітчизняним виробникам у державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція до 43% дорожче, не має перспектив прийняття у другому читанні.

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Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на прес-конференції в Києві.

«Я не вірю в те, що цей законопроект має хоч якісь перспективи у другому читанні», - сказала вона.

За словами Геращенко, автори законопроекту лукавлять, обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроекту підтримкою вітчизняного виробника.

«Ви знаєте, та політична сила, яка його написала (Радикальна партія - УНІАН), вони дуже люблять українських корів, свиней, курей, але одягаються, їздять і користуються не українськими товарами. Не треба лукавити, а треба більше працювати над підтримкою, над просуванням українського виробника через дерегуляцію. Але створювати проблеми Україні у спілкуванні з нашими партнерами і створювати проблеми самим українцям не варто», - зазначила вона.

У свою чергу депутат Європарламенту Лайма Андрікене, яка була присутня на прес-конференції, зазначила, що прийняття законопроекту не лише перешкодить Україні побудувати конкурентну систему держзакупівель, а й частково закриє доступ на європейські ринки.

«Є питання щодо законопроекту «Купуй українське, плати українцям», ініційованого групою народних депутатів. Його прийняття буде суперечити вільній торгівлі з ЄС та нормам Світової організації торгівлі. Він може завадити тому прогресу, якого Україна досягла в гармонізації європейських стандартів, і тому, щоб побудувати конкурентоспроможне поле для державних закупівель. Це також може обмежити доступ до ринків Європейського Союзу, який відкрила перша хвиля лібералізації в рамках Угоди про вільну торгівлю», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що ті, хто просуває даний законопроект з позиції підтримки української економіки і створення робочих місць, «просто брешуть».

Верховна Рада взимку минулого року прийняла в першому читанні законопроект «Купуй українське, плати українцям», який передбачає надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть в разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% дорожча, ніж у конкурентів, що суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Авторами законопроекту є депутати від Радикальної партії.

Раніше у Мінекономрозвитку відзначали, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС і Світової організації торгівлі, створює корупційні ризики, оскільки для доказу «вітчизняності» товару потрібно зібрати 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплату в рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.

7 грудня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов назвав законопроект «мегакорупційною схемою» і закликав народних депутатів не підтримувати його.

«Десятки мільярдів гривень пропонується спрямувати обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг, «Автодор» кидав асфальт в ями лопатами під час дощу - і має кидати далі. Тільки грошей ми їм більше заплатимо, ніж німцям», - сказав заступник міністра.

Проти законопроекту публічно виступили і провідні українські економісти.