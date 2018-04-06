Однією з причин є брак важливих сировинних ресурсів.

У минулому році українські металурги виробили рекордно низьку кількість сталі за роки незалежності. Однією з причин є брак важливих сировинних ресурсів.

Зокрема, існує загроза закриття імпорту сірчаної кислоти, що може створити монополію на цей вид сировини, передає 112.ua.

Міжвідомча комісія з торгівлі повинна ухвалити відповідне рішення наприкінці квітня. А ось питання функціонування ринку металобрухту вже зараз вирішується у Верховній Раді.

Зареєстрований законопроект передбачає продовження дії підвищеної мита на експорт.

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Як повідомлялося раніше, Україна відчувала гострий дефіцит металобрухту, для його подолання в Україні було запроваджено мито на вивезення цієї стратегічної сировини за кордон.

Брак металобрухту призводив до недозавантаженості і навіть зупинок українських металургійних підприємств, які працюють на експорт і приносять в країну валютну виручку.

«Коли металургійні заводи на мільярди доларів продають продукцію за кордон, то це не тільки мільйони людей отримують заробітну плату - це означає, що гривня стабільна і ціни не ростуть», заявив Віктор Галасюк, голова Комітету ВРУ з питань промислової політики і підприємництва.

Проблеми сировини за оцінками металургів, є критичними і мають великий вплив на подальший розвиток галузі і в цілому української економіки.