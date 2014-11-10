Фахівці титанової галузі просять Президента взяти під особистий контроль ситуацію з банкрутством «Сумихімпром»

Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України звернулася до Президента України П.Порошенка зі скаргою на відмову голови ФДМ Ю.Нікітіна ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром», майже 100% акцій якого належить державі. Копію документу спрямовано Прем'єр-міністру України А.Яценюку, в.о. голови ФДМ Д.Парфененку.

«Ініціатива щодо створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності «Сумихімпром» покликана забезпечити створення єдиного центру прийняття рішень, вироблення єдиного системного підходу державних органів і кредиторів «Сумихімпром», які є підприємствами державної форми власності, до вирішення проблеми відновлення платоспроможності «Сумыхммпром» та відстоювання інтересів держави у справі про банкрутство «Сумихімпром»», - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 10 жовтня Громадська робоча група звернулася до Кабміну з пропозицією про створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності «Сумихімпром». 13 жовтня Секретаріат Кабміну передав це звернення до ФДМУ для прийняття Фондом рішення про створення Міжвідомчої робочої групи. 28 жовтня заступник голови ФДМ Ю.Нікітін у своєму листі повідомив, що вважає створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності «Сумихімпром» недоцільним.

Члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України у своєму зверненні до Президента акцентують увагу на тому, що питання створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності «Сумихімпром» є не тільки важливим, але й вимагає негайного вирішення.

«Це пов'язано з тим, що завдяки діям підконтрольних Д.Фірташу і С.Льовочкіну осіб, які фактично здійснюють управління «Сумихімпром» вже тривалий час, створено юридичні підстави для прийняття господарським судом рішення про його ліквідацію. Ліквідація «Сумихімпром» вигідна лише Д.Фірташу і С.Льовочкіну, оскільки дозволить їм вивести з державної власності цінні майнові активи підприємства, тоді як держава втратить унікальні виробничі потужності титанової та хімічної галузей, які, до того ж, забезпечують переробку продукції державних Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК» - йдеться у зверненні Громадської робочої групи.

Члени Громадської робочої групи просять Президента України взяти під особистий контроль діяльність Фонду державного майна України щодо захисту інтересів держави у справі про банкрутство «Сумихімпром» і підтримати перед Кабміном і ФДМ ініціативу Громадської робочої групи щодо необхідності створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності «Сумихімпром».

Із необхідністю створення Міжвідомчої робочої групи з відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром» згодні й представники експертного співтовариства. «Без координації зусиль державних органів, задіяних у процесі відновлення платоспроможності «Сумихімпром», позитивне для інтересів держави рішення проблеми неможливе. Тому необхідно створити Міжвідомчу робочу групу з відновлення платоспроможності «Сумихімпром». Немає іншого шляху збереження «Сумихімпрому» як найбільшого вітчизняного виробника хімічної продукції», - стверджує віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.