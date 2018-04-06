Siemens і Німеччина перешкоджають Росії використовувати німецькі турбіни в Криму – Клімкін

Компанія "Siemens" продовжує судові позови для того, щоб турбіни, які обманним шляхом були привезені до окупованого Криму, там не працювали.

Міжнародна інжинірингова компанія Siemens, яка виробляє турбіни для електростанцій, і керівництво Німеччини продовжують перешкоджати Росії в її намір запустити в роботу турбіни виробництва Siemens, які раніше в обхід санкційного режиму потрапили в Крим.

Читайте такожКлімкін нагадав главі МЗС ФРН про німецький бізнес у Криму

Про це в парламенті повідомив, посилаючись на компанію і німецький уряд, міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Siemens продовжує судові позови для того, щоб турбіни, які обманним шляхом було привезено до окупованого Криму, там не працювали. І я отримав запевнення від керівництва Siemens (і такий же меседж від керівництва Німеччини) про те, що вони будуть продовжувати діяти і політичним, і судовим шляхом, для того, щоб це запобігти", - сказав міністр.

Також його позицію підтримав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який сказав, що Україна продовжить вимагати від міжнародного співтовариства заблокувати експлуатацію згаданих турбін.

"Ми вживаємо заходів по всіх напрямках для того, щоб блокувати і вимагати реакції, в тому числі і введення нових санкцій проти країни-агресора", - заявив голова уряду.