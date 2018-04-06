Василь Хмельницький розповів про перспективи імпортозаміщення в Україні
Україна цілком може замінити імпортні товари, розвиваючи власне виробництво.
Про це підприємець Василь Хмельницький заявив під час зустрічі з київськими виробниками. На його думку, будівництво високотехнологічних заводів і інвестиції в промисловість мають великі перспективи в Україні, більше того - є необхідністю для її економічного зростання. Українські вузи, як і раніше, дають хорошу технічну базу молодим фахівцям, які потребують профільного працевлаштування. У свою чергу, бізнес також зацікавлений у розвитку високотехнологічних підприємств, і тут важливо поєднати інтереси інвесторів та кваліфікованих кадрів.
Василь Хмельницький наводить як приклад київський завод із виробництва вентиляційного обладнання «Вент-сервіс». Лише одне це підприємство дає місту 400 високооплачуваних робочих місць, причому середній вік на підприємстві становить 23 роки - це переважно випускники КПІ, КІСІ і НАУ. «Як український підприємець, я бачу своїм обов'язком підтримку таких підприємств. Я знаю, що майже все, що ми імпортуємо, можна виробляти тут за нижчою вартістю, розвиваючи власну економіку», - пише Хмельницький.
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Хмельницький підкреслює, що підприємцям вдалося успішно знайти свою нішу і налагодити повний цикл виробництва вентиляційного обладнання для великих комерційних об'єктів у нас в країні. Українським виробникам поступово вдається заміщати на місцевому ринку іноземних постачальників. До того ж, виробництво здійснюється на базі локальних проектних розробок інженерних бюро і технічних вузів. Так, фахівцями заводу спільно з Одеською національною академією харчових технологій розроблений агрегат кондиціонування повітря на основі сонячного абсорбційного циклу.
«У травні ми запустимо в роботу другий завод із виробництва комплектуючих вентиляційних агрегатів. Інвестиції в устаткування для заводу, що не має аналогів в нашій країні, склали близько мільйона євро, - каже співзасновник «Вент-сервіс» Антон Юрковський. - Ми раді, що поступово українські підприємці починають довіряти місцевим виробникам, що дозволяє нам розширювати виробничі потужності. У пікові сезони наші цехи працюють в режимі 24/7».