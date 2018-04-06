Василь Хмельницький розповів про перспективи імпортозаміщення в Україні

Підприємець Василь Хмельницький стверджує, що майже все, що ми імпортуємо, можна виробляти тут по більш низькій вартості, розвиваючи власну економіку.

Україна цілком може замінити імпортні товари, розвиваючи власне виробництво.

Про це підприємець Василь Хмельницький заявив під час зустрічі з київськими виробниками. На його думку, будівництво високотехнологічних заводів і інвестиції в промисловість мають великі перспективи в Україні, більше того - є необхідністю для її економічного зростання. Українські вузи, як і раніше, дають хорошу технічну базу молодим фахівцям, які потребують профільного працевлаштування. У свою чергу, бізнес також зацікавлений у розвитку високотехнологічних підприємств, і тут важливо поєднати інтереси інвесторів та кваліфікованих кадрів.

Василь Хмельницький наводить як приклад київський завод із виробництва вентиляційного обладнання «Вент-сервіс». Лише одне це підприємство дає місту 400 високооплачуваних робочих місць, причому середній вік на підприємстві становить 23 роки - це переважно випускники КПІ, КІСІ і НАУ. «Як український підприємець, я бачу своїм обов'язком підтримку таких підприємств. Я знаю, що майже все, що ми імпортуємо, можна виробляти тут за нижчою вартістю, розвиваючи власну економіку», - пише Хмельницький.

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Хмельницький підкреслює, що підприємцям вдалося успішно знайти свою нішу і налагодити повний цикл виробництва вентиляційного обладнання для великих комерційних об'єктів у нас в країні. Українським виробникам поступово вдається заміщати на місцевому ринку іноземних постачальників. До того ж, виробництво здійснюється на базі локальних проектних розробок інженерних бюро і технічних вузів. Так, фахівцями заводу спільно з Одеською національною академією харчових технологій розроблений агрегат кондиціонування повітря на основі сонячного абсорбційного циклу.

«У травні ми запустимо в роботу другий завод із виробництва комплектуючих вентиляційних агрегатів. Інвестиції в устаткування для заводу, що не має аналогів в нашій країні, склали близько мільйона євро, - каже співзасновник «Вент-сервіс» Антон Юрковський. - Ми раді, що поступово українські підприємці починають довіряти місцевим виробникам, що дозволяє нам розширювати виробничі потужності. У пікові сезони наші цехи працюють в режимі 24/7».