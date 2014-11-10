Авдіївський коксохім знову перебуває на межі зупинки

Один із найбільших в Європі, Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), що входить в гірничо-металургійну групу «Метінвест», знову перебуває на межі зупинки через відсутність електропостачання від двох з трьох високовольтних вводів, що живлять підприємство, які були пошкоджені в результаті артилерійського обстрілу.

Як йдеться в повідомленні підприємства, в місцях пошкодження ліній електропередач працюють енергетики холдингу ДТЕК (входить до СКМ Ріната Ахметова). Їм вдалося підключити один із трьох пошкоджених вводів, однак цього поки недостатньо для повноцінної роботи Авдіївського коксохімічного заводу.

У повідомленні наголошують, що в холодну погоду без обігріву кладка коксових печей почне руйнуватися в найкоротший час. На даний момент фахівці працюють над порятунком основного технологічного обладнання. Коксохіміки в терміновому порядку змогли підвести до батарей природний газ, щоб забезпечити необхідний температурний режим.

Також уточнюється, що газ вже використовували для роботи підприємства влітку, коли в результаті пошкоджень ліній електропередач АКХЗ більше місяця залишався без стабільного електропостачання.

Територія самого заводу також неодноразово піддавалася обстрілу. В результаті останнього обстрілу є руйнування в залізничному цеху. Жертв і постраждалих серед співробітників немає.

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Як повідомляв УНІАН, на сході України тривають військові дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно з солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Починаючи з серпня, АКХЗ працює з часовими перебоями, які пов'язані з пошкодженням ліній електропередач і обстрілами підприємства.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії.

АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.