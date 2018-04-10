Торгова війна: Комісія США схвалила мита на алюмінієву фольгу з Китаю

У заяві комісії йдеться, що імпорт даної продукції завдає матеріального збитку американській металургійній промисловості.

Комісія США з міжнародної торгівлі (USITC) визнала обґрунтованим запровадження Міністерством торгівлі мит на імпортовану з Китаю алюмінієву фольгу.

Читайте такожТорговельна війна: Китай вирішив об'єднатися з Європою проти США

У заяві комісії йдеться, що імпорт даної продукції завдає матеріального збитку американській металургійній промисловості, пише «Комерсант».

Причиною того є той факт, що китайська фольга в Сполучених Штатах «продається за заниженими цінами і субсидується урядом Китаю».

Раніше Китай підготував заходи у відповідь на випадок, якщо США затвердять мита на 1,3 тис. товарів, що ввозяться з КНР. Новий китайський список передбачає високі тарифи як на продовольство, так і на автомобілі та літаки. Сумарно ці заходи покривають 40% американського експорту до країни.