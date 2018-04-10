Російський суд відмовив Siemens в позові щодо "кримських турбін"

Компанія Siemens раніше подала позов до «дочки» «Ростеху» через постачання турбін в анексований Крим.

Дев'ятий арбітражний апеляційний суд РФ підтвердив відмову компанії «Сіменс технології газових турбін» в позові до зовнішньоекономічного об'єднання «Технопромекспорт» і ВАТ «ВО «Технопромекспорт» (обидва входять в «Ростех») у справі про «кримські турбіни».

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Про це повідомляє РАПСІ, передає РБК.

Таким чином рішення Арбітражного суду Москви від 10 січня залишилося незмінним.

1 березня апеляційний суд підтвердив відмову в позові СТГТ до структур «Технопромекспорту» про визнання угоди з постачання турбін до Криму незаконною.

У липні 2017 року стало відомо, що Siemens поставив турбіни до анексованого Криму, незважаючи на санкції Євросоюзу. Компанія «Технопромекспорт» заявила, що обладнання було придбано на вторинному ринку і модернізовано на російських заводах.

Німецький концерн подав до суду з вимогою визнати незаконними два договори про поставку чотирьох турбін в Росію, які опинилися в Криму. Компанія стверджувала, що її ввели в оману, оскільки контракт стосувався поставки обладнання в Краснодарський край, і була готова повернути «Ростеху» гроші. Суд відхилив цей позов.