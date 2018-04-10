Україна разом із Євросоюзом висловила в СОТ чергові претензії до Росії

Україна в СОТ підняла питання російських регуляторних обмежень імпорту алкогольних напоїв, цементу, медпрепаратів та іграшок.

Україна на засіданні комітету Світової організації торгівлі з технічних бар'єрів у торгівлі підняла питання російських регуляторних обмежень під час імпорту алкогольних напоїв, цементу, медичних препаратів і дитячих іграшок.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, українська сторона спільно з ЄС висловила стурбованість проектом технічного регламенту РФ у сфері безпеки алкогольних напоїв, правилами сертифікації цементу, проектом рішення Євразійської економічної комісії щодо вимог до безпеки медичних виробів, а також змінами технічного регламенту Митного союзу щодо безпеки дитячих іграшок.

Крім того, українська делегація висловила стурбованість введенням в Єгипті порядку реєстрації імпортерів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в жовтні 2017 року подала до Світової організації торгівлі новий позов до Російської Федерації, що стосується обмеження імпорту продовольчої та промислової продукції.

В середині лютого 2017 року Україна в рамках свого членства у СОТ подала позов проти Росії за введені Москвою з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.

Взимку 2016 року був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів своєю територією в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.