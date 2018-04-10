Стало відомо, коли Україна розпочне серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" (фото, відео)

Глава держави привітав розробників надпотужного комплексу "Вільха".

Після завершення випробувань ракетного комплексу «Вільха», які стартували на півдні Одеської області, розпочнеться його серійне виробництво.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

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«Вітаю розробників ракетного комплексу «Вільха» з початком державних випробувань! Після завершення випробувань Україна розпочне серійне виробництво цього надпотужного комплексу», - написав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що на півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха».

За його словами, випробування триватимуть у кілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет.

Турчинов пояснив, що ракети запускатимуться в повному бойовому спорядженні.