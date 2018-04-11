Надра для обраних: Гройсман доручив розібратися з передачею оточенню Кононенка стратегічного родовища літію

За словами прем'єра, якщо факти передачі родовища без конкурсу наближеним до влади особам підтвердяться, то за них має бути «жорстка відповідальність».

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням перевірити інформацію про передачу без конкурсу великого родовища літію особам, які наближені до влади.

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Про це він сказав під час засідання уряду.

«Вчора в засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що нібито родовища літію були видані наближеним до влади особам без будь-яких конкурсів, без конкуренції. Я вважаю, що поява такої інформації не може залишитися поза увагою. Тому я сьогодні зранку підписав лист на Генеральну прокуратуру України і Антикорупційну прокуратуру з проханням провести ретельну перевірку, чи дійсно факти, які були викладені в засобах масової інформації, мають місце», - сказав Гройсман.

«Якщо мають місце, повинна бути жорстка відповідальність. Я вважаю, що такі випадки не мають залишатися поза увагою влади», - сказав він.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, компанія «Петро-Консалтинг» отримала в 2018 році спецдозвіл на розробку Шевченківського родовища літію (Донецька обл.), уникнувши конкурсу завдяки процедурі «апробації». Компанія нібито «переоцінила» документи на відкрите ще в 1982 році родовище. Вартість запасів родовища, на яке компанія отримала спецдозвіл, оцінюється в понад 2,5 млрд доларів.

Цю компанію ЗМІ пов'язують з оточенням нардепа від БПП Ігоря Кононенка і міністра енергетики Ігоря Насалика.

Довідка УНІАН. За даними провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова Віктора Логацького, Україна посідає перше місце в Європі за запасами літію і має перспективи виходу на світовий ринок.