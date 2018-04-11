"Укроборонпром" представив свою продукцію на виставці в Індії

В рамках міжнародної виставки "Defexpo India 2018" представлено натурні зразки та макети вітчизняних озброєнь авіаційної, військово-морський, бронетанкової і сухопутної тематики.

Державний концерн "Укроборонпром" разом з державним підприємством "Спецтехноекспорт" в рамках 10-ї міжнародної виставки "Defexpo India 2018" представили натурні зразки та макети вітчизняних озброєнь авіаційної, військово-морський, бронетанкової і сухопутної тематики.

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"Українська експозиція представлена макетами бронетехніки, зокрема БТР-3Е1, бойових модулів "Шквал", "Кастет", "Стилет". Також представлені ракети класу "повітря-повітря", засоби захисту літаків і вертольотів АДРОС, протитанкові керовані ракети "Комбат" від ДАХК "Артем", - повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Як сказано в повідомленні, відвідувачам демонструють ПТРК "Корсар", макети бронеавтомобілів "КрАЗ" ("HULK", "FIONA"), мобільні 3D радарні системи, активну систему захисту "Заслін", оновлену версію автомата "Малюк".

Крім цього, на початку першого дня виставки гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін провів переговори з першим заступником міністра оборони Індії Санджаєм Митрою, обговоривши подальший план роботи спільної робочої групи з військово-технічного співробітництва України та Індії.

"Завданням робочої групи є прискорення реалізації спільних проектів в оборонній сфері за програмою Make in India. Також обговорювалися питання розвитку нових науково-технічних проектів з Організацією оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO)", - сказано в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. Виставка DefExpo-2018 проходить в Індії з 2000 року кожні два роки за підтримки Міністерства оборони Індії. На виставці свою продукцію представляють провідні світові компанії зі сфери оборонної промисловості. Спеціалізацією виставки є бронетанкова тематика, ракетно-артилерійське озброєння, засоби ППО, військово-морська техніка, засоби зв'язку і РЕБ, безпілотні системи.